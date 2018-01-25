Washington'da 'ABD'nin PYD politikası' tartışıldı

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) düşünce kuruluşunun düzenlediği "Suriye'deki YPG: ABD ve Türkiye için Doğurabileceği Sonuçlar" başlıklı telekonferansta PYD/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi masaya yatırıldı.

Heritage Vakfı Ortadoğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey ile Henry Jackson Cemiyeti üyesi Kyle Orton konuşmacı olarak katıldı.

"Sıradan bir Amerikan vatandaşına anlatsanız dehşete düşer"

Coffey, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği desteğin kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

"Sıradan bir Amerikan vatandaşına, ABD'nin (Suriye'de) neo-Marksist bir grubu desteklediğini, bu grubun ABD tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgütle bağlantılı olduğunu ve NATO askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü anlatsanız hepsi dehşete düşer."

"Obama beceriksiz şekilde YPG ile bu ortaklığa düştü"

Coffey'e göre ABD'nin Suriye politikasındaki tutarsızlıklar bugünkü noktaya gelinmesine neden oldu.

"(Barack) Obama dönemi Beyaz Sarayı, beceriksiz bir şekilde YPG ile bu ortaklığa düştü. Şu anda bunu yönetmeye çalışıyoruz. Artık Başkan (Donald) Trump her şeyden sorumlu ancak o da bu stratejiyle devam etme hatta ikiye katlama kararı aldı."

"ABD verdiği sözleri tutmada başarısız"

ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar birçok söz verdiği ve bunların çoğunu tutmakta başarısız olduğunu vurgulayan Coffey, "Örneğin PYD, ABD'nin gitmeyecek dediği belirli bölgelere doğru ilerledi. YPG'ye verdiğimiz silahların veya eğitimlerin Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı sözünü de verdik. Bu imkansız bir şey. Bu, ABD yönetiminin söz verme ehliyetini aşan bir durumdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kyle Orton ise ABD'nin YPG'ye sağladığı desteğin Türk-Amerikan ilişkilerinde onarılması güç hasarlara neden olduğunu ve mevcut durumda bu hasarların kontrol edilemediğini anlattı.

Kaynak: AA