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Washington Türkiye Büyükelçiliği ziyaretçilere açıldı

ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen "Pasaport DC" programı kapsamında 4 bine yakın kişi Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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Washington Türkiye Büyükelçiliği ziyaretçilere açıldı

ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen "Pasaport DC" programı kapsamında 4 bine yakın kişi Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Washington’da düzenlenen büyükelçilikleri ziyaret programı dolayısıyla çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri, kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu kapsamda Türkiye Büyükelçiliğini 4 bine yakın kişi ziyaret etti.

Programda ziyaretçilere Türkiye’nin tanıtımını, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, KKTC Temsilciliği, Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü, ABD Diyanet Merkezi, Anatolian Artisans ve Washington’da bulunan Divan lokantası yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü ABD Müdürü Halid Bulut, ziyaretçi akınından çok memnun kaldıklarını söyledi. Bulut, "Yunus Emre olarak dünyanın 40 farklı ülkesinde Türk dilini, kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Washington DC'de düzenlenen bu faaliyette Amerikan halkına Türkçe ve Türk dili hakkında bilgiler verdik, öğretim araçlarımızı tanıttık." dedi.

Programa Başkent Washington’da bulunan 40 farklı ülkenin büyükelçiliği katıldı. Elçilikler, ziyaretçilere ülkelerinin yemek ve dans kültüründen örnekler sunarken, aynı zamanda turistik bölgelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Etiketler: washington, türkiye büyükelçiliği, abd
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