Washington Post'tan Arakanlılara 'etnik temizlik yapılıyor' yazısı

ABD'nin saygın gazetelerinden The Washington Post, yayın kurulu imzasıyla yayımladığı yazıda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı "etnik temizlik yapıldığı"nı belirtti.

Gazete, "Asya'daki bu etnik temizlik, yıllar sonra dünyanın gördüğü en vahşi olanı" başlıklı yazıda, Myanmar'da yaşanan insanlık dramını paylaştı.

Myanmar askerlerinin 25 Ağustos sonrası yüz binlerce Arakanlı Müslümanı Bangladeş sınırına kovduğunu belirten gazete, aynı zamanda askerlerin Arakan halkına ait köyleri düzenli olarak yaktığını kaydetti.

Myanmar hükümeti ve Budistlerin desteğiyle Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıların uygu görüntüleri ve bölgede çalışan gazetecilerle belgelendiğine dikkati çeken gazete, uluslararası toplumun konuya ilişkin yeterince hassasiyet göstermediğine işaret etti.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu suça verilen tepki, 2000'li yıllarda Darfur, Sudan'la ya da 1990'lardaki Kosova'daki etnik temizliklerlerle karşılaştırıldığında şok edecek derecede az. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapalı kapılar arkasında gerçekleşen toplantıdan sonra konuya ilişkin çok cılız bir sesle kaygılarını dile getirdiler. Aynı şekilde ABD Dışişleri Bakanlığı da dikkatli bir dil kullandı."

Myanmar'da Nobel Barış Ödüllü "sivil lider" Aung San Suu Çi'nin de saldırılar karşısında sessizliğini koruduğuna vurgu yapan gazete, "Burma ordusuna (Myanmar) doğrudan baskı yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapması gerektiğinin kaydedildiği yazıda, Arakan halkına yapılan saldırıları dünya kamuoyuna gösterdikçe, bu suçu işleyenlerin daha ağır bedeller ödeyeceğinin altı çizildi.