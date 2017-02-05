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Volkswagen'e bir dava daha

lman balık dağıtım şirketi Deutsche See, kiralanan bir araç filosunu yanlış tanıttığı gerekçesiyle Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e (VW) dava açtığını bildirdi.

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Volkswagene bir dava daha
Alman balık dağıtım şirketi Deutsche See, çevre dostu olarak kiralanan bir araç filosunu yanlış tanıttığı gerekçesiyle Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e (VW) dava açtığını bildirdi.
 
Deutsche See'den yapılan açıklamada, VW'den alınan 500 aracın "dizel skandalı"ndan etkilenmesi nedeniyle Braunschweig Savcılığına dava açıldığı ve VW’ye "dizel skandalı"nda dava açan ilk büyük müşteri oldukları kaydedildi.
 
2009-2010 yıllarında firmanın tüm ticari araç ve binek otomobil alanını bütüncül, çevre dostu ve elektronik olarak çalışan bir filoya dönüştürmeye karar verdiği, birkaç görüşmeden sonra Volkswagen ile anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "VW, Deutsche See'ye bu hedefleri karşılayan bir filo oluşturmanın yanı sıra her iki şirket açısından da çevre dostu ve ileriye dönük mobiliteyi geliştirme konusunu güvence altına aldı." denildi.
 
Açıklamada, bu nedenle Deutsche See'nin tüm filosunu Volkswagen'e dönüştürttüğü vurgulandı.
 
Şirket açıklamasında davanın büyüklüğüne ilişkin bilgi yer almazken, Alman Bild gazetesi söz konusu davanın 11,9 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.
 
VW'ye yatırımcılar tarafından Almanya'da bin 400 dava açılmıştı. AA
 
Etiketler: volkswagen, dava, balık dağıtım şirketi
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