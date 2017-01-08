  • 08 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.648
    EURO 3.844
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.538
Buradasınız : » » Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı

Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı

Volkswagen Çin'deki 49 bin 480 aracını, hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusur sebebiyle geri çağırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı
Volkswagen'in, Çin'deki 49 bin 480 aracını geri çağırdığı bildirildi.
 
Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresi, araçların çağrılmasının hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurdan kaynaklandığını açıkladı.
 
Geri çağırma işleminin Temmuz 2012 ile Ağustos 2015 arasında üretilen Beetles ve Volkswagen China tarafından Temmuz 2012 ve Temmuz 2013 yılları arasında ithal edilen Golf modellerini kapsadığı ifade edildi.
 
Açıklamada, arızalı parçaların ücretsiz onarılacağı belirtildi.
 
BMW de geçen ay Çin’deki 193 bin 611 aracını geri çağırmıştı.  AA
Etiketler: volkswagen, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER