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Buradasınız : » » 'Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz'

'Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, Putin'in tehditkar bir yapıda ilerliyor ve bizim çıkarlarımıza engel oluyor dedi.

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Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz

CNN televizyonlarında soruları yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, 20 Ocak da Beyaz Sarayda başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'la Rusya konusunda aynı fikirde olmadığını ve Rusya'nın küresel bir tehdit olduğunu belirtti.

"Yabancı bir devletin başka bir ülkenin seçimlerine burnunu sokması yanlış."

Rusya'nın komşu ülkelerde ihlallerde bulunduğunu, demokratik olmadığını ve diğer ülkelerin demokrasilerine müdahale etmeye çalıştığını savunan Ryan, "Yabancı bir devletin başka bir ülkenin seçimlerine burnunu sokması yanlış." diye konuştu.

Ryan, Rusya'ya karşı daha sert bir tutum alınması ve daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade etti.

"(Trump'ın) Tweet atmaya devam edeceğini düşünüyorum, alışılmadık bir başkan olacak"
Trump'ın aktif olarak kullandığı Twitter'dan yaptığı açıklamalarla ilgili de değerlendirmede bulunan Ryan, Trump'ın Beyaz Saray'da Twitter kullanmayı bırakacağını düşünmediğini belirtti.

Ryan, "(Trump'ın) Tweet atmaya devam edeceğini düşünüyorum, belki tweetlerinde biraz daha ölçülü olacaktır ama tabii ki bu göreceli. Alışılmadık bir başkan olacak." dedi. 

Etiketler: cnn, abd, Paul Ryan, beyaz saray, rusya
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