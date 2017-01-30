  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.057
  • BIST 86074.36
    ALTIN 146.046
Buradasınız : » » Vizeler askıya alındı

Vizeler askıya alındı

ABD’nin Londra Büyükelçiliği, göçmen yasağı kararı kapsamına giren ülkelerden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerini askıya aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vizeler askıya alındı

ABD’nin Londra Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump’ın göçmen yasağı kararı kapsamına giren 7 İslam ülkesinden birinin vatandaşı olan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının askıya alındığını bildirdi.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ABD’ye giriş yasağı getirilen 7 İslam ülkesinden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının bir sonraki bildirime kadar askıya alındığı kaydedildi.

"Bu ülkelerden birinin vatandaşı veya çifte vatandaşı iseniz, lütfen bir vize randevusu için başvurmayın veya herhangi bir vize ücreti yatırmayın." ifadesi kullanılan duyuruda, halihazırda alınmış randevulara da gelinmemesi uyarısına yer verildi.

Büyükelçilik, resmi seyahatlerin, belirli uluslararası kuruluşlara veya bu kuruluşlar namına yapılacak seyahatlerin ya da NATO çerçevesindeki seyahatlerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.

İngiliz hükümeti, yasaklama kararından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için dün ABD yönetimi nezdinde girişimde bulunmuştu.

Etiketler: abd, londra büyükelçiliği, Donald Trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER