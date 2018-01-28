Viyana’da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı protesto

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup, 25 Ocak 2011'de Mısır’da gerçekleştirilen devrimin yıl dönümünde bir araya gelerek, hala sürdüğünü söyledikleri devrimi protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Devlet Operası önünde ellerinde Mısır bayrakları taşıyan grup, "Mısır'da askeri darbe yapılmasına karşın, ABD ve Avrupa Birliği, katil General Sisi rejimini destekliyor" yazılı pankart açtı.

Gösteriyi organize eden Viyana Mısırlılar Cemaati Sözcüsü Ali İbrahim, Mısırlıları diktatörlükten kurtaran halkın devrimin 7'nci yılında, askeri darbeyle diktatörlüğü ülkeye tekrar getiren General Sisi'ye devrimin bitmediğini göstermek için burada toplandıklarını belirtti.

İbrahim, darbe nedeniyle binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, birçoğunun tutuklandığını ya da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını anımsatarak, "Sisi ne yaparsa yapsın, ona rahat vermeyeceğiz, Viyana'da olduğu gibi her yerde mücadelemize, kavgamıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Esed ve Sisi gibi diktatörler, Ortadoğu'da yaşanan sorunlara neden oluyor."

Özellikle Avrupa basınının darbe karşıtı sessizliği ve siyasilerin Sisi'ye verdiği desteğe dikkati çeken İbrahim, "Sisi rejimini destekleyen Avrupalı siyasilerin, Mısır'da ne tür bir zulüm ve adaletsizliği desteklediklerini Avrupalılara anlatmak için eylemlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Siyasilerin Avrupa'ya gelen sığınmacılardan şikayet ettiğini kaydeden İbrahim, Suriye'de Beşşar Esed, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi gibi "diktatörlerin" Ortadoğu'da yaşanan sorunlara neden olduğunu, sorunun kaynağını çözmek istemeyen Avrupalı politikacıların ölüm ve işkenceden kaçan insanları kendi toplumlarına sorun olarak yansıttıklarını söyledi.

Kaynak: AA