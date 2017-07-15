Viyana’da "Ermenistan" protesto edildi

Avusturya'da yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını düzenledikleri gösteriyle protesto etti.

Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği (AZERİ-DER) tarafından Viyana'da Devlet Operası önünde düzenlenen gösteride, stant açılarak Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları kamuoyuyla paylaşıldı.

AZERİ-DER Derneği Başkanı Yardım Güneş, yaptığı açıklamada, son yıllarda Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere yönelik katliamların dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Güneş, Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayarak sivillere yönelik saldırılarda bulunmaya devam ettiğine dikkati çekerek, son olarak 4 Temmuz’da Karabağ’ın Alhanlı köyünde Ermeni askerlerin top atışları sonucu yaşamını yitiren Zehra bebek ve annesinin katledildiğini anımsattı.

Güneş, “Avrupa’nın önemli merkezlerinden Viyana’da böyle bir etkinlik düzenleyerek, hem Zehra bebeğin katillerini kınamak hem de savaşlarda çocuk ölümlerine dikkati çekmek istedik.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.