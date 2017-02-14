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Virginia eyaleti Trump'ın vize yasağını iptal etti

ABD Başkanı Trump'ın ülkeye giriş yasağı getirdiği 7 müslüman ülke kararı , Virginia Doğu Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Brinkema tarafından iptal edildi.

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Virginia eyaleti Trumpın vize yasağını iptal etti

Virginia Doğu Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Brinkema, ABD Başkan'ı Trump'ın ülkeye giriş yasağını Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Virginia'nın Doğu Bölge Mahkemesi yargıçlarından Leonie Brinkema'nın verdiği kararda, vize yasağının Amerikan Anayasasının birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğu, Virginia halkı ve kurumlarına "onarımı mümkün olmayan zararlar" verdiği vurgulandı.

Yargıç kararında, "Yürütmenin anayasal olmayan faaliyetlerini engellemek kamu yararınadır." ifadesine yer verdi.

"Müslüman üniversite öğrencilerinden bazıları kayıtlarını sildirdi"

Kararı "tarihi" olarak niteleyen Virginia'nın Demokrat Başsavcısı Mark Herring ise Trump'ın uygulamasının Müslümanlara karşı ayrımcılık olduğunu belirtti.

Müslüman ülkelerden bazı öğrencilerin Virginia'daki üniversitelerinden kayıtlarını sildirdiği bilgisini paylaşan Herring, eyalet yükseköğretim kurumlarının eğitim ücretlerinden 20 milyon dolara yakın zarar ettiğini bildirdi.

Etiketler: Virginia, ABD başkanı Trump, ülkeye giriş yasağı
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