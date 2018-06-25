Vietnam'ı sel aldı: 7 ölü, 12 kayıp

Vietnam'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı.
Lai Chau kentinde 5 kişi, Ha Giang kentinde de 2 kişi hayatını kaybetti.
Sel sularına kapılan 12 kişinin arandığını ifade eden yetkililer, bazı bölgelerde toprak kayması nedeniyle evlerin yıkıldığını kaydetti.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
Kaynak: AA