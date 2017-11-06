  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.858
    EURO 4.48
  • BIST 111810
    ALTIN 157.448
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vietnam'ı 'Damrey tayfunu' vurdu: 44 ölü

Vietnam'ı 'Damrey tayfunu' vurdu: 44 ölü

Vietnam'da etkili olan tayfunda can kayıplarının sayısı artıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vietnamı Damrey tayfunu vurdu: 44 ölü

Vietnam'ın orta ve güney kesimlerinde etkili olan Damrey tayfununda yaşamını yitirenlerin sayısının 44'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, tayfun nedeniyle 10 kişinin daha kayıp olduğu bildirildi. Tayfunda, 116 bin evin hasar gördüğü ya da yıkıldığı kaydedildi.

Rüzgar hızının hafta sonu 150 kilometreye kadar çıktığı tayfunda 228 balıkçı teknesinin battığı, 30 bin hektara yakın ekili alanın da sular altında kaldığı açıklanmıştı. Tayfunun şiddetiyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği yerinden söküldü, bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı.

Uzun süreli elektrik kesintilerine yol açan tayfun nedeniyle 40 bine yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, Khanh Hoa kenti açıklarında batan yük gemisindeki 9 kişilik mürettebatın hala kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmaları neticesinde gemideki 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vietnam
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER