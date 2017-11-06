Vietnam'ı 'Damrey tayfunu' vurdu: 44 ölü

Vietnam'ın orta ve güney kesimlerinde etkili olan Damrey tayfununda yaşamını yitirenlerin sayısının 44'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, tayfun nedeniyle 10 kişinin daha kayıp olduğu bildirildi. Tayfunda, 116 bin evin hasar gördüğü ya da yıkıldığı kaydedildi.

Rüzgar hızının hafta sonu 150 kilometreye kadar çıktığı tayfunda 228 balıkçı teknesinin battığı, 30 bin hektara yakın ekili alanın da sular altında kaldığı açıklanmıştı. Tayfunun şiddetiyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği yerinden söküldü, bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı.

Uzun süreli elektrik kesintilerine yol açan tayfun nedeniyle 40 bine yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, Khanh Hoa kenti açıklarında batan yük gemisindeki 9 kişilik mürettebatın hala kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmaları neticesinde gemideki 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kaynak: AA