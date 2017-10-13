  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.654
    EURO 4.322
  • BIST 105788.57
    ALTIN 152.26
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vietnam'daki sel ve toprak kayması 54 can aldı

Vietnam'daki sel ve toprak kayması 54 can aldı

Vietnam'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vietnamdaki sel ve toprak kayması 54 can aldı

Vietnam'daki etkili olan sel ve toprak kaymalarında 54 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 39 kişinin ise arandığını belirtti. Daha önce hayatını kaybedenlerin sayısının 37 olduğu ifade edilmişti.

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 31 kişinin yaralandığı, 30 binden fazla evin sular altında kaldığı, altyapı ve ekili alanlar ile çiftlik hayvanlarının zarar gördüğü bildirildi.

Ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan sel ve toprak kaymaları sonucu bazı bölgelere ulaşımın sağlanamaması arama çalışmalarını da zorlaştırdı.

Afet durumu yetkilisi Nguyen Thi Lien, Yen Bai bölgesinde kaybolan 16 kişiyi arama çalışmalarına 580 asker ve polis ile 2 binden fazla vatandaşın katıldığını kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde ağustos ayında meydana gelen sellerde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Vietnam'da her yıl fırtına ve sellerde yüzlerce kişi yaşamını yitiriyor.

Etiketler: Vietnam'daki sel, Vietnam'daki sel ve toprak kayması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER