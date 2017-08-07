Vietnam'daki sel felaketi

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) Merkezi Doğal Afet Komitesi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, kurtarma ekiplerinin, sel sularından 3 kişinin daha cesedini çıkardığını, böylece ölü sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Selde 27 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Yetkililer selden etkilenen 3 vilayette 231 evin tamamen yıkıldığını ve 245 evin zarar gördüğünü kaydetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 5 bin asker, polis ve gönüllünün katılımıyla devam ediyor. AA