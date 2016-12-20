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Vietnam'da heyelan: 2 ölü

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucunda bu sabah meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

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Vietnamda heyelan: 2 ölü

Yerel medyada yer alan haberlerde,  Vietnam'ın güneyinde Nha Trang kentinde sellerin yol açtığı heyelanda 6 evin oturulamaz hale geldiği, yaşlı bir kadının ve 4 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Heyelanda yaralanan 10 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan devlet haber ajansı tarafından pazar günü yapılan açıklamada, ülkede ekim ayından bu yana devam eden sellerde 75 kişinin hayatını kaybettiği ve sellerin 37,4 milyon dolarlık hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Ayrıca Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, sellerden etkilenen bölgelere her türlü yardımın götürüleceğini açıklamıştı. AA

Etiketler: Vietnam, heyelan, şiddetli yağışlar
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