Vietnam'da Doksuri Tayfunu yıktı geçti

Vietnam'da etkili Doksuri Tayfunu dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Vietnam Afet Yönetim Kurumu, cuma günü etkisini göstermeye başlayan tayfun nedeniyle 6 vilayette 150 binden fazla evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı.

Bu vilayetlerde yaralı sayısının 112'ye, ölü sayısının 9'a yükseldiği, ayrıca 4 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Önceki açıklamada, tayfun dolayısıyla 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Tayfun nedeniyle 528 bin haneye halen elektrik verilemediği de kaydedildi.

Kurum yetkilileri, tayfunun en fazla hasara yol açtığı üç vilayetteki mağdurlara yardımcı olmak için 31 bin asker ve polisin görevlendirildiğini ifade etti.

Yetkililer, tayfunun ayrıca altyapı sistemlerine, tarım ve balıkçılık sektörlerine de zarar verdiğini aktardı.

Saatteki hızı 135 kilometreye ulaşan tayfun dolayısıyla etkili şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşanırken, bazı binaların çatıları uçtu ve elektrik direkleri devrildi.