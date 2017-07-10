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Vietnam'da 3 ton fil dişi bulundu

Vietnam'da yaklaşık 3 ton fil dişi ele geçirildi.

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Vietnamda 3 ton fil dişi bulundu

Thanh Hoa kenti emniyet müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bölgede iki gün önce durdurulan tırda, kutulara gizlenmiş yaklaşık 3 ton fil dişi bulunduğu belirtildi.

Fil dişlerinin Güney Afrika'dan gönderildiği bildirilen açıklamada, tır şoförünün, fil dişlerini Dong Nai'dan başkent Hanoi'ye götürmek için kısa süreliğine işe alındığını itiraf ettiği aktarıldı.

Vietnam dünyanın önde gelen fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Fil nüfusunun giderek azalması nedeniyle fillerin avlanmasının yasaklandığı ülkede, 2009'da Hai Phong şehrinde Tanzanya'dan kaçak getirilen 7 ton fil dişi ele geçirilmişti. Bu oran ülke tarihinde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler: Vietnam
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