Vietnam'da 22 kişinin öldüğü sel ve heyelan 19,5 milyon dolar zarara yol açtı

Vietnam'da hafta başında Lai Chau ve Ha Giang kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 22 oldu.

Yetkililer, Lai Chau kentinde kayıp 9 kişinin arandığını, yaralanan 16 kişinin tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Zarar 19,5 milyon dolar

Ülkenin kuzeyindeki kentlerde 124 evin yıkıldığı, 597 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Sel ve heyelanların 19,5 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA