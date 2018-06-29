  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.32
  • BIST 96226.99
    ALTIN 184.138
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vietnam'da 22 kişinin öldüğü sel ve heyelan 19,5 milyon dolar zarara yol açtı

Vietnam'da 22 kişinin öldüğü sel ve heyelan 19,5 milyon dolar zarara yol açtı

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve heyelanlarda ölü sayısı 22'ye yükseldi, kayıp 9 kişi ise halen aranıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vietnamda 22 kişinin öldüğü sel ve heyelan 19,5 milyon dolar zarara yol açtı

Vietnam'da hafta başında Lai Chau ve Ha Giang kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 22 oldu.

Yetkililer, Lai Chau kentinde kayıp 9 kişinin arandığını, yaralanan 16 kişinin tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Zarar 19,5 milyon dolar

Ülkenin kuzeyindeki kentlerde 124 evin yıkıldığı, 597 evin hasar gördüğü ifade edildi.

Sel ve heyelanların 19,5 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Vietnam, sel, heyelan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER