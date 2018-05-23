Hawaii'de geçtiğimiz haftalarda faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar denize ulaştı. Püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 1700'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı.

Elektrik santrali de risk altında

Kilauea Yanardağı'nın 3 Mayıs'ta faaliyete geçmesinin ardından kapatılan Puna Jeotermal Santrali'ne ulaşan lavlar nedeniyle, işçiler kuyuları soğuk suyla doldurarak kapattı.

İşçiler, santraldaki yanıcı maddeleri de başka yere taşıdı.

Hawaii Sivil Savunma Ajansı'nın açıklamasında, şu an için santralle ilgili herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, santraldeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Kaynak: Reuters, AA