  • 04 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.557
    EURO 4.037
  • BIST 101103.58
    ALTIN 139.954
Buradasınız : » » Vicdan azabına dayanamadı; 40 yıl sonra cinayeti itiraf etti

Vicdan azabına dayanamadı; 40 yıl sonra cinayeti itiraf etti

Yemen'in Sada kentinde yaşayan Salih Muhsin en-Neccar (60) kırk yıl önce işlediği cinayeti vicdan azabına dayanamayarak itiraf etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vicdan azabına dayanamadı; 40 yıl sonra cinayeti itiraf etti

Yemen'in Sada kentinde yaşayan Salih Muhsin en-Neccar (60) kırk yıl önce işlediği cinayeti vicdan azabına dayanamayarak itiraf etti.

Sada kenti sakinlerinden Abdullah el-Kesi, "Birkaç gün önce Salih Muhsin en-Neccar'ın arkadaşları sürpriz bir itirafla karşılaştı. Hayatı boyunca davranış ve ilişkileri iyi bilinen Neccar, 40 yıl önce Seman es-Semani adındaki şahsı haksız yere öldürdüğünü arkadaşlarına itiraf etti." dedi.

Arkadaşlarının Neccar'ın cinayet itirafı nedeniyle şok olmalarına rağmen beraberce Semani ailesinin bulunduğu Amran bölgesine gitmeyi kabul ettiklerini belirten Kesi, "Neccar, Semani'nin kardeşiyle karşılaştığı esnada abisi Semani'yi hiçbir gerekçe olmadan öldürdüğünü itiraf etti. Kardeş Semani, aile arasında söz konusu itiraftan sonra atılacak adımları değerlendirmek için Neccar'ın polis merkezine götürülmesini talep etti." ifadelerine yer verdi.

Öldürülen Semani'nin ailesi de, İlerleyen yaşını göz önünde bulundurarak ceza vermeye güçlerinin yettiğini ancak affetmenin daha güzel bir haslet olduğunu dile getirerek istişare sonucu ayni gün içinde Neccar'ı affettiklerini dile getirdi.

"Kırk yıldır sakladığı cinayet sırrını vicdan azabına dayanamadığı için itiraf ettiğini" belirten Neccar, ailenin kendisini affetmesinden de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etiketler: Yemen, cinayet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER