Vicdan azabına dayanamadı; 40 yıl sonra cinayeti itiraf etti

Yemen'in Sada kentinde yaşayan Salih Muhsin en-Neccar (60) kırk yıl önce işlediği cinayeti vicdan azabına dayanamayarak itiraf etti.

Sada kenti sakinlerinden Abdullah el-Kesi, "Birkaç gün önce Salih Muhsin en-Neccar'ın arkadaşları sürpriz bir itirafla karşılaştı. Hayatı boyunca davranış ve ilişkileri iyi bilinen Neccar, 40 yıl önce Seman es-Semani adındaki şahsı haksız yere öldürdüğünü arkadaşlarına itiraf etti." dedi.

Arkadaşlarının Neccar'ın cinayet itirafı nedeniyle şok olmalarına rağmen beraberce Semani ailesinin bulunduğu Amran bölgesine gitmeyi kabul ettiklerini belirten Kesi, "Neccar, Semani'nin kardeşiyle karşılaştığı esnada abisi Semani'yi hiçbir gerekçe olmadan öldürdüğünü itiraf etti. Kardeş Semani, aile arasında söz konusu itiraftan sonra atılacak adımları değerlendirmek için Neccar'ın polis merkezine götürülmesini talep etti." ifadelerine yer verdi.

Öldürülen Semani'nin ailesi de, İlerleyen yaşını göz önünde bulundurarak ceza vermeye güçlerinin yettiğini ancak affetmenin daha güzel bir haslet olduğunu dile getirerek istişare sonucu ayni gün içinde Neccar'ı affettiklerini dile getirdi.

"Kırk yıldır sakladığı cinayet sırrını vicdan azabına dayanamadığı için itiraf ettiğini" belirten Neccar, ailenin kendisini affetmesinden de mutluluk duyduğunu ifade etti.