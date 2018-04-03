Veri krizinin çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var

50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası için çalışan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçtiğinin ortaya çıkması, şirketi zora sokmuştu.

BBC'de yer alan habere göre Zuckerberg, Vox'a verdiği röportajda bu sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Kendisine kalsa üç ya da altı ay içinde bu sorunu çözebilmeyi istediğini, ancak bu meselesinin derinlemesine inmek gerektiği için birkaç yıl gerektiğini söyleyen Zuckerberg, Facebook'un iş modelini savundu.

İçten bir sav değil

Özellikle teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'u ve Zuckerberg'i iş modeli yüzünden eleştirmişti.

"Ben hiçbir şekilde Zuckerberg'in yaşadığını yaşamazdım" diyen Cook, Facebook'u eleştirmiş, Apple'ın kullanıcılara ürün sattığını, kullanıcıları reklam verenlere satmadığını söylemişti.

Zuckerberg, bu konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Eğer bir şekilde para vermiyorsanız sizinle ilgilenmem savının içten olmadığını düşünüyorum, aynı zamanda gerçekle de bağdaşmıyor. Burada gerçeğe bakarsanız, eğer dünyadaki herkesi birbirine bağlayan bir servis kurmak istiyorsanız, birçok insanın bunu ödemeye parası olmadığını bilirsiniz. Bu direkt insanlara hizmet vermeye odaklanmadığımız anlamına gelmiyor. Hatta bizim satış ekibimizi memnun etmeyecek şekilde, ben topluluk için neyin önemli olduğuna bakarak karar alıyorum, reklama ve işe daha az odaklanıyorum."

Zuckerberg röportajında Facebook'un sadece insanları birbirine bağlama fonksiyonuna odaklanarak 'idealist' davrandıklarını ve platformun sadece olumlu taraflarına odaklandıklarını, ancak dezavantajları üzerine düşünemediklerini savundu.