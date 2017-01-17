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Verhofstadt, Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimlerinden çekildi

Avrupa Parlamentosu'nun başkanlık seçimlerine dakikalar kala, Liberal grubun adayı Verhofstadt, Hristiyan Demokrat grubun adayı Tajani lehine çekildiğini açıkladı.

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Verhofstadt, Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimlerinden çekildi

Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlık seçimlerine dakikalar kala, Liberal grup adına başkanlık yarışına giren Belçikalı Guy Verhofstadt, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Verhofstadt'ın başkanlığını yaptığı Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) adına yapılan açıklamada, Verhofstadt'ın başkanlık yarışından çekildiği belirtildi. Açıklamada, ALDE grubu ile Avrupa Halk Partisi (EPP) arasında "Avrupa'da reform gerçekleştirmek için bir koalisyon kurulduğu" vurgulandı. Tüm siyasi partilerin ve üyelerin AB yanlısı bu koalisyona destek vermeye ve katılmaya davet edildiği açıklamada, AP başkanlığı için yapılcak oylamada EPP adayı Antonio Tajani'nin destekleneceği bildirildi.

Martin Schulz'un görev süresinin sona ermesiyle AP'nin yeni başkanını seçme çalışmaları başlamış ve 7 adayın bugünkü seçimlere katılacağı açıklanmıştı. Verhofstadt'ın son dakika kararıyla adaylıktan çekilmesi sonrası, İtalyan aday Tajani'nin AP Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. AA

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, AP, avrupa parlamentosu başkanlık seçimleri, ap başkanlık seçimleri
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