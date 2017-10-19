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Buradasınız : » » 'Vergi reformu geçmezse borsanın düşeceğine şüphe yok'

'Vergi reformu geçmezse borsanın düşeceğine şüphe yok'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede borsaların vergi reformuna yönelik beklentilerle yükseldiğini belirtti.

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Vergi reformu geçmezse borsanın düşeceğine şüphe yok

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede borsaların vergi reformuna yönelik beklentilerle yükseldiğini belirterek, "Eğer vergi reformunu geçiremezsek bu kazançların önemli bir bölümünün geri verileceğine bence hiç şüphe yok." dedi.

Mnuchin, Politico Money'e verdiği mülakatta, Kongrenin yıl bitmeden vergi reformunu yasalaştırmaması halinde hisse senetlerinde büyük düşüşler yaşanabileceğini söyledi.

Trump yönetiminin vergi oranlarını düşüreceği beklentisini fiyatlayan hisse senedi piyasalarının, vergi reformu geçtiği takdirde yükselmeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Mnuchin, "Borsadaki canlanmanın, kısmen vergi indirimleri ve vergi reformunu geçireceğimize yönelik yüksek beklentilerden kaynakladığı tartışılmaz. Vergi reformunu tamamladığımız sürece borsa yükselmeye devam edecek. Eğer vergi reformunu geçiremezsek bu kazançların önemli bir bölümünün geri verileceğine bence hiç şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Mnuchin, vergi reformuyla ilgili yasa tasarısının aralık başında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına hazır olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

ABD borsaları, Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden sonra rekor üstüne rekor kırarak yüzde 20-25 civarında değer kazandı.  

Etiketler: mnuchin, abd, abd vergi reformu, Trump
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