Venezuela'nın MERCOSUR üyeliği süresiz askıya alındı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Venezuela'daki son durumu değerlendirmek üzere toplanan Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) kurucu üye ülkeleri, ülkede demokratik esaslara uyulmadığı gerekçesiyle Venezuela'nın üyeliğini süresiz olarak askıya aldı.

MERCOSUR'a tam üye olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın Dışişleri Bakanlarının katıldığı toplantıda, Ortak Pazara 2012'de katılan Venezuela'nın üyelik için gerekli standartları yerine getiremediği gerekçesiyle geçen aralıkta askıya alınan üyeliğinin, bu sefer demokratik şartların sağlanamadığı gerekçesiyle süresiz olarak askıya alınması kararına varıldı.

Toplantıda, Venezuela'nın MERCOSUR'un tüm ekonomik kriterleri yerine getirse bile ülkedeki demokratik düzen yeniden tesis edilinceye kadar üyeliğinin tekrar gündeme gelmeyeceği vurgulandı.

Söz konusu kararın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin demokratik ilkelere aykırı hareket ettiğinin resmen tanınması anlamına geldiği belirtildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela hükümeti demokrasiden uzaklaşmasına yol açan bir yola girdiği için ülkelerimiz çeşitli vesilelerle endişelerini dile getirmişti." ifadesini kullandı. AA