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Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle girdi

Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu.

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Venezuelada yüksek değerli banknotlar tedavüle girdi

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun ekonomiye istikrar kazandırması amacıyla piyasaya sunmaya söz verdiği, değeri 500 ila 20 bin bolivar değişen banknotlar gecikmeli de olsa tedavüle girdi.

Halkın ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturarak temin ettiği banknotlar konusunda yorum yapanlar, paraların üzerinde bu kadar sıfır görmenin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Her ne kadar yüksek bir meblağ gibi görünse de 20 bin bolivarın değerinin 6 dolardan daha az olduğu biliniyor.

Tedavüle sunulan yeni banknotlarla Venezuelalılar günlük alışverişler sırasında bile yanlarında tomarlarca para taşımaktan kurtulacak.

Öte yandan Maduro pazar günü, daha önce 2 Ocak'a kadar tedavülden kalkacağı açıklanan 100 bolivarlık banknotların da 20 Şubat'a kadar tedavülde kalacağını açıkladı.

Etiketler: venezuela, bolivar, Nikolas Maduro
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