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Venezuela'da tutuklu ABD vatandaşı serbest bırakılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da iki yıldır tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı Joshua Holt'un bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

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Venezuelada tutuklu ABD vatandaşı serbest bırakılacak

ABD Başkanı Donald Turmp, Venezuela'da 2 yıldır tutuklu bulunan ABD vatandaşı Joshua Holt hakkındaki müjdeyi verdi. Trump sosyal medya platformu Twitter üzerinden Holt'un serbest bırakılacağını duyurdu.

"Venezuela'da rehin tutulan Amerikalının serbest bırakılmasıyla ilgili müjde. Bu akşam (Washington) DC'ye inecek ve ailesiyle akşam saat 07.00'de Beyaz Saray'da olacak. Utah halkı mutlu olacak." 

Konuyla ilgili açıklama yapan Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Orrin Hatch ise eski ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Donald Trump hükümetlerinin Holt'un serbest kalması için çalıştıklarını belirtti. 

Utah eyaletinden 26 yaşındaki Holt, 2016’da internetten tanıştığı kızla evlenmek üzere Venezuela’nın başkenti Caracas'a gitmiş ve kısa süre sonra silah depoladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. 

Holt, sosyal medya platformu Facebook'tan paylaştığı videoda ABD hükümetinden yardım istemiş ve "İki yıldır devletime yalvarıyorum, bir şeyler yaptıklarını söylüyorlar ancak iki yıldır buradayım." ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: AA

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