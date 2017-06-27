  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Venezuela'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda Aragua eyaletinin Maracay kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi.

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Venezuelada protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Aragua Valisi Caryl Bertho, başkent Caracas'ın batısındaki Maracay'da protestocuların, birçok hükümet binasını ve iktidar partisinin merkezlerini ateşe verdiğini ifade etti.

Bertho, göstericilerin ayrıca aralarında eczane, süpermarket ve fırının da olduğu 68 dükkanı yağmaladığını söyledi.

Protestolarda, yaklaşık 216 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan, hükümet karşıtı aktivistler, Vali Bertho'yu yalanlayarak binaların motosikletli bir grup tarafından yağmalandığını duyurdu.

Bu arada, federal savcılar, Aragua'daki protestolarda 18 yaşındaki muhalif lider Yofre Rodriguez'in yaralandığını açıkladı.

Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkeme'nin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Göstericilerle polisler arasında son üç ayda yaşanan çatışmalarda 70'ten fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin işbirliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ise ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Etiketler: venezuela, hükümet karşıtı protestolar
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