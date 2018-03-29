Venezuela'da karakolda yangın: 68 ölü

Hükümetin ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, yangın Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis karakolundaki hücrelerde çıkan ayaklanma sonucu meydana geldi.

Kaçma teşebbüsünde bulunan tutukluların yataklarını yakmasıyla başlayan olayda 68 kişi yaşamını yitirdi.

Polis karakolunun dışında yakınlarından haber bekleyen vatandaşlar göz yaşartıcı gazla uzaklaştırılmaya çalışılırken, polisten akşam geç saatlere kadar bir açıklama gelmedi.

Başsavcı Tarek William Saab Twitter'da yaptığı açıklamada, “Devlet Savcılığı'nın ofisi, düzinelerce Venezuellalıyı yasa boğan bu acı verici olaylarda neler olup bittiğini açıklığa kavuşturmak için soruşturmaları derinleştirmeyi garanti ediyor.” dedi.

Devlet yetkilisi Jesus Santander ise, Valencia şehrindeki vahim olayın ardından Carabobo eyaletinde yas ilan edildiğini duyurdu.

Adli doktorların ölü sayısını belirleyeceğini söyleyen Santander, bacağından vurulan bir polis memurunun iyi olduğunu ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü açıkladı.

Aşırı kalabalık olan Venezuela hapishaneleri, silah ve uyuşturucuyla dolu. Onlarca kişinin ölümüne sebep olan ayaklanmalar ise ülkede alışılagelmiş bir durum.

Çoğu zaman açıkça makineli tüfek, el bombası ve uyuşturucu kullanan tutuklulara karşı muhafızların elinden hiçbir şey gelmiyor.

Kaynak: Reuters