Venezuela'da hemşirelerin iş bırakma eylemi sürüyor

Venezuela'da maaşların iyileştirilmesi için iş bırakma eylemine başlayan hemşirelere diğer sağlık çalışanları ve milletvekilleri de katıldı.

Başkent Karakas'ta Anne ve Gebelik Merkezi yakınlarında devam eden eylemlere ilk günden itibaren katılan ve 10 yıldan uzun süredir hemşirelik yapan Chai Sanchez, kıdemli çalışan olduğu halde 15 gün için 600 bin bolivar kazandığına, bu tutarın ulaşım masraflarını bile karşılamadığına dikkat çekti.

"Sağlık çalışanları sefalet içinde"

Sanchez, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado kendilerini dikkate alana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayarak "Yüksek enflasyon yüzünden çok az kazanıyoruz. Zaten çalışmak için yeterli tıbbı malzememiz de yok" dedi.

Biyoanaliz Okulları Federasyonu Başkanı Judith Leon, ülkedeki sağlık merkezlerinin yıllardır düzgün çalışmadığını ifade ederek "Bütün sağlık çalışanları aynı sefalet içinde. Sağlık Sendikası da öyle. Bu, hükümet tarafından yürütülen bir politika. Bu politika ulusal sağlık sisteminin yıkımı. Bizim amacımız, Venezuela halkının sağlığı. Biz hırsız veya çapulcu değiliz, biz hayat ve sağlık hakları savunucusuyuz" şeklinde konuştu.

Venezuela Eczacılık Federasyonu Başkanı Freddy Ceballos da sağlık sektöründeki malzeme yetersizliğinin özel sektörde yüzde 80, kamuda ise yüzde 90’a ulaştığını doğruladı.

Ceballos, "Yeterli ilacımız yok, hastalıkların bedelini hayatımızla ödüyoruz. Bu daha önce ülkede hiç görülmemiş kritik bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Çalışanları Federasyonu Genel Sekreteri Pablo Zambrano, eski sağlık bakanının görevden alınıp, Alvarado'nun getirilmesi hakkında, "Kimseyle konuşmayan sağlık bakanı gitti. Umarım Alvarado, en azından sorularımıza cevap verir" dedi.

Ekonomik krize giden süreç

1950'den 1980'lerin başına kadar istikrarlı bir ekonomiye sahip alan Venezuela, 1982'de Latin Amerika'nın en zengin ekonomisi olarak anılıyordu.

İlk enflasyon krizini 1989'da (yüzde 84,5), daha sonra 1996'da (yüzde 99,9) yaşayan Venezuela'da 1998'de sosyalist lider Hugo Chavez'in iktidara gelmesiyle ekonomide iyileşme kaydedildi, 2010'da 8 bolivar bir dolardı. Şu anda ise 1 dolar 2,5 milyon bolivar.

Uzmanlar, Venezuela'da bu yıl fiyatların yüzde 2 bin oranında artabileceğini dile getiriyordu.

Kaynak: AA