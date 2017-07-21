Venezuela'da göstericiler sokakta

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı düzenlenen protestolarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Carabobo eyaletine bağlı La Isabelica mahallesindeki gösterilerde 23 yaşındaki Andres Uzcategui'nin öldüğü belirtildi.

Başkent Caracas'ın kenar mahallelerinden Los Teques'teki gösterilerde de 24 yaşındaki Ronney Eloy Tejera Soler'in hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada her iki olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliğinde bakan danışmanı olarak görev yapan Isaias Medina, internet üzerinden yayımladığı videoda istifasını açıkladı. Medina, videoda istifa kararının ülkede sivillere sistematik olarak işkence edildiği, "devlet terörü" yaşandığı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro anayasayı ihlal ettiğini için aldığını söyledi.

Ülkede son zamanlarda yaşananların kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Medina, Maduro'ya da istifa etmesi çağrısında bulunarak, "(Maduro) Görevini bırakmalı, böylece yeni bir hükümet gelip işini yapabilir. Bu kaçak bir hükümet ve tamamen diktatörlüktür. Maduro'nun bu makamda kalmaya hakkı yok." şeklinde konuştu.

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Rafael Ramirez ise sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği Medina'nın dürüst davranmadığını, aslında görevden alındığını ileri sürdü.

Bu arada Devlet Başkanı Maduro, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde başlatılan genel greve tepki gösterdi ve grevi zaten zor günler geçiren ülke ekonomisine karşı bir sabotaj olarak niteledi.

Anayasanın yeniden yazılması konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Maduro, genel greve rağmen birçok büyük şirketin anayasanın yeniden yazılması sürecine tam destek verdiğini aktardı.

Devlet Başkanı Maduro'nun anayasanın yeniden yazılması için kurucu meclis oluşturulması planına karşı çıkan muhalefet liderlerinin ülke genelinde 24 saatlik grev çağrısında bulunması üzerine dün başkent Caracas'ta toplu taşıma neredeyse tamamen durmuş, iş yerleri kepenk kapatmıştı.

Birçok sokağı barikatlarla kapatan protestocular da Maduro görevden ayrılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylemişti.