Venezuela'da göstericiler ana yolları ateşe verdi

Ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler dördüncü haftasına girdi.

Venezuela'da dördüncü haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde protestocular yolları kapattı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, başkent Caracas'ta çok sayıda ana yolu trafiğe kapattı.

Kamu Denetçisi Tarek Saab, Merida ve Barinas kentlerinde düzenlenen hükümet yanlısı ve karşıtı gösterilerde iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirterek, gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının 23'e çıktığını kaydetti.

Saab, gösterilerde yaralanan çok sayıda kişinin hayati tehlikesinin de sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan muhalefet lideri ve Merida Eyalet Valisi Henrique Capriles, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ölümlerden paramiliter grupları sorumlu tuttu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, dün oturma eylemleriyle başkent Caracas'ta çok sayıda ana yolu trafiğe kapatmıştı. Ülkedeki muhalefet, Maduro'nun "aralık ayında kesilen diyalog sürecini devam ettirme" çağrısına olumsuz cevap vererek acil genel seçim çağrısında bulunmuştu.

Kongre Başkan Vekili Freddy Guevara, hükümetin müzakereleri kullanarak muhalefeti bölmeyi, pasifleştirmeyi ve bu yolla zaman kazanmayı amaçladığını söylemişti. Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongre'nin yetkilerini üzerine almış ancak tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme ayrıca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması yönünde karara varmıştı.

Muhalefet, Yüksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.