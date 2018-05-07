  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.261
    EURO 5.08
  • BIST 101282.31
    ALTIN 179.908
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Venezuela'da ekonomik kriz: Saç traşı ücreti 5 muz ve 2 yumurta

Venezuela'da ekonomik kriz: Saç traşı ücreti 5 muz ve 2 yumurta

Venezuela'da ekonomik krizle boğuşan halk, gıda kıtlığı gibi temel sorunlar yaşamaya başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Venezuelada ekonomik kriz: Saç traşı ücreti 5 muz ve 2 yumurta

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela'da vatandaşlar arasında "takas ekonomisi" hızla yayılıyor. Venezuela halkından biri durumu şöyle anlatıyor:

"Birinde bir şeyden çok fazla ve başka bir şeyden çok az varsa, bir aranjman yapabiliyor. Lise arkadaşlarımla pirinç için mısır unu, görümcemle yağ için yumurta takas ettim. Sokak satıcıları da takas yapıyorlar; örneğin bir kilo unun ödemesi için bir kilo şeker alıyorlar."

Takasa özel Facebook sayfaları var

Haberde, diş macunundan bebek bezine her şeyin takas edilmesine olanak tanıyan Facebook sayfaları ve sohbet odası grupları olduğu belirtiliyor.

"Kırsal kesimde bir berber, 5 muz ve 2 yumurta için saç kesiyor. Taksi sürücüleri bir karton sigara karşılığında gitmeniz gereken yere sizi ulaştırıyor. Meksika restoranlarından birinin sahipleri, birkaç paket kağıt peçete karşılığında bir tabak burrito (bir çeşit dürüm), enchilada (böreğe benzeyen acılı bir yemek), tamale (mısır unuyla kıyma ve kırmızı biberle yapılan Meksika yemeği) ve tako sunuyor."

Etiketler: venezuela, saç traşı, ekonomik kriz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER