Venezuela'da ekonomik kriz: Saç traşı ücreti 5 muz ve 2 yumurta

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela'da vatandaşlar arasında "takas ekonomisi" hızla yayılıyor. Venezuela halkından biri durumu şöyle anlatıyor:

"Birinde bir şeyden çok fazla ve başka bir şeyden çok az varsa, bir aranjman yapabiliyor. Lise arkadaşlarımla pirinç için mısır unu, görümcemle yağ için yumurta takas ettim. Sokak satıcıları da takas yapıyorlar; örneğin bir kilo unun ödemesi için bir kilo şeker alıyorlar."

Takasa özel Facebook sayfaları var

Haberde, diş macunundan bebek bezine her şeyin takas edilmesine olanak tanıyan Facebook sayfaları ve sohbet odası grupları olduğu belirtiliyor.

"Kırsal kesimde bir berber, 5 muz ve 2 yumurta için saç kesiyor. Taksi sürücüleri bir karton sigara karşılığında gitmeniz gereken yere sizi ulaştırıyor. Meksika restoranlarından birinin sahipleri, birkaç paket kağıt peçete karşılığında bir tabak burrito (bir çeşit dürüm), enchilada (böreğe benzeyen acılı bir yemek), tamale (mısır unuyla kıyma ve kırmızı biberle yapılan Meksika yemeği) ve tako sunuyor."