  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.816
    EURO 4.67
  • BIST 114401.7
    ALTIN 160.707
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Venezuela'da devlet başkanı seçimi tarihi belli oldu

Venezuela'da devlet başkanı seçimi tarihi belli oldu

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Lucena, ülkede devlet başkanı seçiminin 22 Nisan'da yapılacağı açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Venezuelada devlet başkanı seçimi tarihi belli oldu

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, hükümet ve muhalefet yetkilileri arasında seçimle ilgili görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından devlet başkanı seçiminin tarihinin 22 Nisan olarak belirlendiğini söyledi.

Seçimin Venezuela halkının kaderini belirlemesine olanak sağlayacağını ifade eden Lucena, anayasal sorumluluk çerçevesinde şeffaf ve dengeli bir oylamanın olacağını söyledi.

Lucena, adaylar için kayıtların 24-26 Şubat'ta başlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: venezuela, devlet başkanı seçimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER