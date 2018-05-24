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Venezuela'da bir kez daha Maduro dönemi başladı

Venezuela'da yeniden devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro, ikinci dönem devlet başkanlığı için yemin etti. Maduro, görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

24 Mayıs 2018 Perşembe 23:28





