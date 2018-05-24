Venezuela'da bir kez daha Maduro dönemi başladı

Venezuela'nın Sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 68’ini aldı.
Maduro, 2025 yılına kadar devlet başkanı olmaya hak kazandı.
Maduro, 2019'da başlayacak ikinci dönem görevi için aylar öncesinden yemin etti.
Yeminin ardından halka hitap eden Nicolas Maduro, kendisine güvenen Venezuela halkına teşekkür etti.
Nicolas Maduro, seçimleri ilk turda kazanarak yeniden devlet başkanı oldu.
Maduro, 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığı seçimleri yaklaşık 6 milyon oy alarak kazandı.
Kaynak: TRT Haber, AA