  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Venezuela'da 9 kişiyi taşıyan jet düştü

Venezuela'da 9 kişiyi taşıyan jet düştü

Venezuela'da 9 kişiyi taşıyan küçük bir jetin acil iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

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Venezuelada 9 kişiyi taşıyan jet düştü

İçişleri Bakanı Nestor Reverol yaptığı açıklamada, Margarita Adaları'ndan kalkan jette mekanik bir arıza çıkması üzerine pilotun havaalanına dönmeye çalıştığını ancak jetin Karayipler açıklarında düştüğünü belirtti.

Jettekilerin kimliklerinin henüz doğrulanmadığını belirten Reverol, dokuz kişiden yedisinin pilot veya resmi kuruluş için çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Reverol, arama çalışmalarının en az 100 kişiyle sürdüğünü kaydetti.

Jetteki 9 kişinin hayatta kalan olup olmadığı bilinmiyor. Venezuela hükümetine ait "The Gulfstream 3" adlı jetin, kamu görevlilerini taşımakla görevli olduğu öğrenildi.

Etiketler: venezuela, uçak kazası, jet
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