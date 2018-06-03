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Venezuela'da 40 siyasi muhalif serbest bırakıldı

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimlerinin ardından 40 siyasi muhalif daha serbest bırakıldı.

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Venezuelada 40 siyasi muhalif serbest bırakıldı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığındaki hükümet, 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından hapisteki siyasi muahlifleri serbest bırakma yönünde attığı uzlaşma adımlarını sürdürüyor.

Cezaevindeki 39 muhalifin Cuma günü salıverilmesinin ardından, dün de hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hapse atılan 40 kişi serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında, 2014'teki hükümet karşıtı protestolarda "halkı şiddete teşvik etmek"le suçlanan 2 milletvekilinin yanı sıra, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde savunma bakanlığı yapmış, eski bir siyasetçinin oğlu da var.

Maduro, 20 Mayıs'taki tartışmalı başkanlık seçimlerinde yeniden iktidara gelmesinin ardından siyasi olarak bölünmüş haldeki ülkeyi birleştirmek üzere adımlar atacağını açıklamıştı. Hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hapse atılan mahkumların serbest bırakılması da bu adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: venezuela, siyasi muhalif
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