Venezuela'da 2018 yılı için beklenen enflasyon yüzde 18 bin 733

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela, enflasyonla boğuşuyor. Dünyanın en kötü enflasyon rakamlarının görüldüğü ülkede, bu yılki tahminler de dudak uçuklattı.

Venezuela merkezli bir danışmanlık şirketi, yüzde 18 binin üzerinde bir tahmin açıkladı.

Venezuela, zor günlerden geçiyor

Petrol fiyatlarının ani gerilemesi, ülke gelirlerinin hızla azalmasına yol açtı. Sonuç ise hiper enflasyon oldu.

Latin Amerika ülkesi Venezuela için IMF'nin yüzde 13 binlik enflasyon tahmini bile iyimser kalmaya başladı. Ülkede yüz binlik banknot dahi basıldı. Bu yılki enflasyon için ise, Caracas merkezli bir danışmanlık şirketi rekor bir tahminde bulundu.

Buna göre, Venezuela'nın 2018 için beklenen enflasyon tahmini yüzde 18 bin 733.

Venezuela, beş basamaklı enflasyon beklentilerinin yanında gıda ve ilaç sıkıntısı ile büyük bir ekonomik krizin içerisinde. Temel gıda maddeleri bile karaborsaya düştü. Birçok kişi çareyi ülkeyi terk etmekte buluyor. Çaresiz Venezuelalılar diğer Latin Amerika ülkelerine sığınıyor.

Venezuela'da geçen yıl enflasyon oranı yüzde 2 bin 400'ü aşmıştı. Ülkenin 2012'deki enflasyonu ise sadece yüzde 20'ydi.

Kaynak: TRT Haber