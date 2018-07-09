Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak.

Törene katılacak liderlerden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Şu anda Türkiye'ye seyahat ediyorum. Bugün, Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılacağım" ifadelerini kullandı.

En estos momentos me dispongo a viajar a Turquía donde asistiré a la toma de posesión del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, amigo de Venezuela y líder del nuevo mundo multipolar. pic.twitter.com/xkvZJtlDdH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 Temmuz 2018

Dünyanın dört bir yanından liderler Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenecek törene, 22 devlet başkanı katılacak.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: TRT Haber