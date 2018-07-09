  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.554
    EURO 5.363
  • BIST 99596.1
    ALTIN 184.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye seyahati öncesinde Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katılacak.

Törene katılacak liderlerden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Şu anda Türkiye'ye seyahat ediyorum. Bugün, Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılacağım" ifadelerini kullandı.


 

Dünyanın dört bir yanından liderler Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenecek törene, 22 devlet başkanı katılacak.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: venezuela devlet başkanı, recep tayyip erdoğan, Maduro
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER