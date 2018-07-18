Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Dünya Kupası'nı aslında Afrika kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran Fransa milli futbol takımının çoğunluğunu Afrikalı göçmenlerin oluşturduğuna dikkat çekti.

Latin Amerika'nın sosyalizmle yönetilen ülkelerinden Venezuella'da resmi bir etkinliğe katılan Devlet Başkanı Maduro, ''Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları'' dedi.

Maduro, Avrupa'da Afrikalılara karşı ırkçılığın ve göçmenlere karşı ayrımcılığın artık bitmesi çağrısı yaparak, "Umarım Fransa ve Avrupa, güneyliler, Afrikalılar, Latin Amerikalılar ve bizim saygın ve güçlü olduğumuzu takdir edecektir" diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı, ''Afrika'yı ne kadar hor görseler de Fransa, Dünya Kupası'nı Afrikalı futbolcular ya da Afrikalıların oğulları sayesinde kazandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AFP