Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD provokasyona hazırlanıyor

Kolombiyalı medya kuruluşu RCN'nin haberine göre, ülkesindeki komutanlarla bir araya gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bunu birçok kez söyledim ve yine hatırlatıyorum. Kuzey Amerikan emperyalizmi, Venezuela-Kolombiya sınırında iki ülkeyi silahlı çatışma durumuna götürecek bir provokasyona hazırlanıyor" dedi.

Sınırda bazı paramiliter grupların sızmalarının yaşandığına dikkati çeken Maduro, ordunun en üst düzeyde alarm durumunda olması gerektiğini belirtti.

"Venezuela ordusu uyanık olsun"

Maduro, Venezuela ordusunun, "emirlerini Washington'dan alan kıskanç ve suçlu Bogota oligarşisinin sahte delilleri" karşısında uyanık olmasını istedi.

Venezuela ve Kolombiya arasında 2 bin 200 kilometreyi bulan sınır, kuzeydeki Venezuela Körfezi ve Guajira Yarımadası'ndan başlayıp güneydeki Amazon bölgesine kadar devam ediyor.

Son iki yılda Venezuelalı askerlerin yaptıkları sınır ihlallerinden dolayı iki ülke arasında birkaç kez tansiyon yükselmiş, sorunlar her defasında diplomasiyle çözülmüştü.

Ayrıca, Venezuela'nın Tachira eyaletinde mart ayında Kolombiyalı paramiliter gruplara dahil olduğu belirtilen 7 kişi, ordunun düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

Kaynak: AA