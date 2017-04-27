Venezuela, Amerikan Devletleri Örgütü'nden çıkacağını açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) derhal çekilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Açıklama Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, Örgüt'ten ayrılma nedenlerini de içeren bir mektubu bugün Örgüt'e sunarak, iki yıllık ayrılık sürecini başlatacaklarını bildirdi.

Ayrılma kararında, Venezuela'da 28 kişinin öldüğü toplumsal olaylar karşısında Örgüt üyesi ülkelerin Venezuela Hükümeti üzerinde uyguladığı baskının rol oynadığı belirtiliyor.

Amerika kıtasındaki 35 ülkenin oluşturduğu Amerikan Devletleri Örgütü'nün merkezi Washington'da bulunuyor.