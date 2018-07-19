Türkiye'nin son dönemde Venezuela ile geliştirdiği ikili ilişkiler meyvelerini veriyor. Dünyanın en önemli altın rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela, ülkeledeki altınların rafine edilip işlenmesinden, satılarak paraya çevrilme sürecine kadar her şeyin yapılması için altınlarını Türkiye'ye gönderiyor.

İsviçre yerine Türkiye'ye gelecek

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuella’da çıkardıkları altını işlenmesi ve paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladıklarını söyledi.

Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

Victor Cano, Türkiye ile Venezuela’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını belirtirken, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi vermedi.

Venezuela dünyanın en büyük altın rezervine sahip

Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını vurgulayan Cano, yasa dışı bir durum olmadığını söyledi. Cano, altının Venezuela’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydetti ve altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu aktardı.

İlk olarak 9,1 ton altın gönderen Caracas hükümeti, devamında da altınları göndereceği ve iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti. Venezuela 316 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında.

Kaynak: Reuters