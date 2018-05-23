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Venezuela, ABD'li iki üst düzey diplomatı sınır dışı ediyor

Venezuela, ABD yaptırımlarına misilleme olarak ABD'li iki üst düzey diplomatın sınır dışı edilmesi talimatı verdi.

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Venezuela, ABDli iki üst düzey diplomatı sınır dışı ediyor

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, seçimlerin ardından ABD'nin getirdiği yaptırımlara misilleme olarak, ABD'nin Caracas Büyükelçisi Todd Robinson'un ardından ABD'li iki üst düzey diplomatın daha sınır dışı edilmesi talimatı verdi.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve başlıca Latin Amerika ülkeleri, Pazar günü yapılan seçimlerin demokratik standartlara uymadığını belirtmişti.

Venezuela'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Maduro, Pazar günü yapılan seçimleri kazanarak ikinci dönem için başkan seçilmişti. Maduro'yu eleştiren çevreler, seçimlerde iki muhalif rakibinin seçimlere katılmasını engellemesinden seçmenlere "ödül" teklif etmesine kadar birçok unsur olduğunu savunuyor.

Venezuela'da hafta sonu yapılan seçimlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini Pazartesi günü imzalamıştı.

Kararnameye göre, ABD vatandaşlarının Venezuela hükümetinin petrol ve diğer varlıklarıyla ilgili satış alacaklarına yönelik ticari işlemlere dahil olması yasaklanmıştı. Kararnameyle, Venezuela hükümetinin kamu mallarını tasfiye etme yetkisi de sınırlandırılıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: venezuela, sınır dışı, seçim, Kanada, diplomat, abd
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