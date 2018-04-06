Veliaht Prens Selman'dan Google'a iş birliği ziyareti

Suudi Prens ziyaret sırasında, Google ile gerçekleştirilebilecek iş birliği yolları ve dijital dönüşüm çözümleri hakkında bilgi aldı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, Suudi gençler için Google temelli bir araştırma, geliştirme ve eğitim merkezi kurma konusunda da fikir belirten Prens, siber güvenlik alanında da iş birliği geliştirme teklifinde bulundu.

Google’ın CEO'su Sundar Pichai’nin ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla Selman'a şirketin bulut platformu ve yapay zeka uygulamaları hakkında bir sunum yapıldı.

ABD büyükelçisi Prens Khalid bin Salman ve resmi Suudi heyeti üyeleri de Prens'e eşlik etti.