  • 01 AĞUSTOS 2017, SALI

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'Vatandaşların elindeki silahlar toplatılacak'

Sudan Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf, ülkedeki kabileler arasındaki çatışmalara son vermek için vatandaşların elindeki silahları toplayacaklarını söyledi.

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Vatandaşların elindeki silahlar toplatılacak

Sudan Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf, ülkedeki kabileler arasındaki çatışmalara son vermek için vatandaşların elindeki silahları toplayacaklarını söyledi.

Savunma Bakanlığının Hartum'da düzenlediği toplantıda konuşan Avf, "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." dedi. Avf, sivil yönetimler ile kabilelerin silah taşımanın tehlikeleri konusunda halkı bilinçlendirmede önemli rol oynadığına işaret etti.

Sudan Genelkurmay Başkanı General Imadüddin Adevi de ordunun ulusal güvenliği etkileyen tüm meselelerle ilgilendiğini, komşu ülkelerle olan ilişkilerin getirisi olan bazı hususların ise orduyu görevini icra etmekten alıkoyamayacağını dile getirdi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, geçen nisan ayında vatandaşların elindeki silahları iki aşamada toplamak istediklerini açıklamış ancak bunun ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi vermemişti. Sudan hükümeti ise kabileler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla silahların toplanması için komite kurmuştu.

Darfur'daki kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi rakam bulunmamakla birlikte bu sayısının ağır silahlar da dahil olmak üzere yüzbinleri bulduğu ifade ediliyor.

Etiketler: sudan, silah
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