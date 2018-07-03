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Van kedileri için açılan yüzme havuzları İngiliz basınında

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Van kedileri için özel kurduğu Van Kedievi Villası'nda açılan havuzlar, İngiliz basınının da dikkatini çekti.

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Van kedileri için açılan yüzme havuzları İngiliz basınında

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden "The Times", Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi Villası'nda açılan yüzme havuzlarına yer verdi.

Gazete, geçen hafta YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedievi Villası'nda açılan yüzme havuzlarını okuyucularına "Ne var ne yok kedicik? Senin için yüzme vakti" başlığıyla duyurdu.

Gazetenin dünya haberleri sayfasında yayımlanan haberde, kedilerin genellikle sudan hoşlanmadığı ancak Türkiye'ye özgü bu cinsin yüzmeyi sevdiği belirtildi.

"Türkiye'de bir grup şanslı kedi"

1992'de hizmete giren ve 350 Van kedisinin bulunduğu merkezin "lüks bir villa" olarak tanımlandığı haberde, kedilerin yumuşak yataklarda uyuduğu, iyi bir mutfak ile oyun alanlarına sahip olduğu açıklanarak, "Artık Türkiye'de bir grup şanslı kedi, kendi özel yüzme havuzlarında rahatlayabilecek" sözüne yer verildi.

Van kedilerinin özelliklerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı haberde, havuzların bir iş adamının desteğiyle yapıldığı belirtildi.

Türklerin hayvansever bir halk olduğu, sokak hayvanlarına sahip çıktığı, kamuoyunun son dönemde hayvanlarla ilgili şiddet olaylarına tepki gösterdiği de ifade edilen haberde, hayvanlara yönelik son şiddeti olayınından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından "Hayvanlar mal değil, candır" mesajına da yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yüzüncü yıl üniversitesi, van kedisi, The Times, İngiliz basını
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