Vaer'den tahliye edilen 6. konvoy Cerablus'a ulaştı

Suriye'nin Humus kentinde, Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 6. tahliye konvoyu, Cerablus ilçesine ulaştı.

Tahliye bölgesindeki İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vaer'den dün akşam saatlerinde yola çıkan 360 aile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a vardı.

Vaerli sivillerin yanı sıra askeri muhalifler ile ailelerinin de yer aldığı konvoydakiler, ilçedeki Zoğara Kampı'na yerleştirildi.

Kampa ulaşan aileleri karşılayan İHH görevlileri, başta gıda ve su olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Bu arada, İHH sağlık ekipleri, ambulanslarla tahliye edilen hastalara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Konvoyda 8 engelli ve 40 ağır hasta bulunuyordu.

Vaer'den mart ayında başlayan tahliyeler ile ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü. 3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4 ve 5. kafileler Cerablus'taki Zoğara Kampı'na yerleştirilmişti.

Rejim güçlerinin uzun süren saldırı ve kuşatmasında kalan Vaer'den şimdiye kadar 12 binden fazla kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda 3 bine yakın kişinin daha tahliyesi planlanıyor.