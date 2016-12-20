Uzmanlardan MH37'yi farklı bölgede arama önerisi

Kuala Lumpur-Pekin seferi sırasında 8 Mart 2014'te kaybolan Malezya Hava Yollarına ait yolcu uçağını arama çalışmalarına katılan uzmanlar, uçağın farklı bölgede aranması önerisini getirdi.

Arama çalışmalarını koordine eden Avustralya Taşımacılık Emniyet Bürosu (ATSB) ile çalışan uzmanlar, "MH370 - İlk İlkelerin Gözden Geçirilmesi" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, kayıp uçağı arama çalışmalarının yeni belirlenen 25 bin kilometrekarelik bir alanda yapılması önerildi.

Uzmanların önerdiği yeni arama alanı, yaklaşık iki buçuk yıldır Güney Hin Okyanusu yüzeyinde ve tabanında aramaların yapıldığı 120 bin kilometrekarelik alanın kuzey doğusunda yer alıyor.

Arama çalışmaları durduracak

Öte yandan bugüne kadarki arama çalışmalarını yürüten üç ülkeden biri olan Avustralya yönetimi uzmanların önerisini kabul etmedi.

Avustralya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Darren Chester, "Temmuz ayında Malezya'daki üçlü bakanlar toplantısında kararlaştırıldığı gibi uçağın yerini tanımlayan güvenilir kanıt bulunmadığı sürece aramayı askıya alacağız." açıklamasını yaptı.

MH370'i arama çalışmalarında şu ana kadar 14,5 milyon dolar harcama yapıldı.

Uçağa ait ciddi bir ipucu bulunamaması halinde Avustralya, Malezya ve Çin, Ocak 2017'de arama çalışmalarını durduracak.