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Buradasınız : » » 'Uzlaşı, bağımsız Filistin devletinin kurulması için gerekli'

'Uzlaşı, bağımsız Filistin devletinin kurulması için gerekli'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin uzlaşısının, İsrail işgalinin son bulması ve Filistin devletinin kurulması için gerekli olduğunu söyledi.

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Uzlaşı, bağımsız Filistin devletinin kurulması için gerekli

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Merkez Komitesi'nin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleşen toplantısına başkanlık eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas ve Fetih uzlaşısının imzalanması, Filistin halkının, bölünmüşlüğün sonlanması konusundaki umudunun gerçekleşmesi ve iç cephenin güçlendirilmesi için ulusal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Abbas, "Uzlaşının gerçekleşmesi, İsrail işgalinin sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gerekli." dedi.

Toplantıda, uzlaşı hükümetinin Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgilerin paylaşıldığı ve Fetih ile Hamas arasında başkent Kahire'deki toplantıların değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, Mısır'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirmek için harcadığı çaba takdir edildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, 12 Ekim'de Kahire'de, Filistin’deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, israil, filistin, Fetih
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