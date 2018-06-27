"Uzay ülkesi Asgardia" devlet başkanını seçti, vatandaşlarını bekliyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerini Asgardia'nın kurucu meclisi olarak tanıtan parlamento üyeleri, Pazartesi günü Viyana'da toplanarak Igor Ashurbeyli'yi gerçekleştirilen törenle Asgardia'nın devlet başkanı olarak göreve getirdi.

200 bin vatandaşa sahip

Asgardia, sadece 20 ay önce kuruldu ve zaten yaklaşık 200 bin vatandaşa sahip.

Bir anayasaları ve seçilmiş bir parlamentoları var.

Solar ismini verdikleri bir para birimi var ancak henüz bir toprağı yok.

Kendilerini ilk Uzay Milleti olarak adlandırıyorlar.

10 yıl içinde 150 milyonluk bir nüfus hedefleniyor

Asgardia, aynı zamanda büyük hedeflere sahip.

10 yıl içinde 150 milyonluk bir nüfus oluşturmak istiyor.

İnsanların kalıcı olarak yaşayabileceği, dış mekanda yapay yer çekimi ile “uzay uyduları” oluşturmayı planlıyor.

"Bugün insanlık tarihinin en büyük olayı olarak tarihe geçecek"

Ashurbeyli, Viyana'nın eski imparatorluk sarayı Hofburg'da birkaç yüz kişiden oluşan bir seyirciye yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün kesinlikle insanlık tarihine en büyük tarihi olaylardan biri olarak kaydedilecek” dedi.

Rus mühendis, bilgisayar bilimcisi ve işadamı Ashurbeyli, şöyle devam etti:

"Hükümetin tüm şubelerini kurduk bu nedenle Asgardia'nın -insanlığın ilk uzay ülkesi- doğduğunu güvenle bildirebilirim.”

Asgardia adı Norveç mitolojisinden

Asgardia, adını Norveç mitolojisinde gökte bir dünya olan Asgard'dan alıyor.

Asgardia vatandaşları 200'den fazla ülkede yaşıyor ve Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesinden sayıca fazla.

Aşurbeyli, vatandaşlarının sayısının 200 bini geçtiğini, üyelik için Birleşmiş Milletler'le temas halinde olduklarını söyledi.

Online vatandaşlık ücretsiz

Asgardia'nın internet sitesinden online vatandaş olmak ücretsiz.

Asgardia, dünya nüfusunun “en yaratıcı” olan yüzde 2'lik kısmını çekmek istiyor.

Ashurbeyli, “Vatandaşlık seçimi devam edecek. Hatta IQ testlerini bile içerebilir” dedi.

25 yıl içerisinde ay üzerinde kalıcı yerleşim hedefleniyor

Ashurbeyli, 5 ila 7 yıl içinde dünya çapında internet erişimi sağlayan uydular, 10 ila 15 yıl arasında çalışan uzay arketleri ve son olarak da 25 yıl içinde ay üzerinde kalıcı bir yerleşim kurmak niyetinde olduklarını söyledi.

100 euro üyelik ücreti

Asgardialılar yıllık 100 Euro üyelik ücreti ödüyor.

Ashurbeyli, işletme gelirleri ve özel gelirler üzerinden alınacak vergilerin çok düşük tutulacağını planladıklarını söyledi.

Kaynak: Reuters